Президент Сербии рассказал о попытке покушения на него и семью

Вучич заявил о доказательствах подготовки покушения на него и членов его семьи

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что сербские власти имеют записи планирования подозреваемыми покушения на него и членов его семьи. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас есть снятый доказательный материал. Разные люди есть. Что поделать? Если бы я вам назвал причины, вы бы не поверили», — сказал он.

До этого в МВД Сербии заявили, что полиция задержала двоих мужчин по подозрению в подготовке покушения на Вучича и членов его семьи. По данным ведомства, мужчины 1975 и 1983 годов рождения подозреваются в подготовке ряда тяжких преступлений, включая насильственную смену конституционного строя и свержение высших государственных органов, посягательство на жизнь президента и членов его семьи.

Задержание провели сотрудники полиции совместно с Агентством безопасности и информации в городе Кралево, который расположен в 200 километрах к юго-западу от Белграда.

