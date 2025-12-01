На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Правительство Японии настроено на мирный договор с Россией

МИД: правительство Японии намерено заключить мирное соглашение с Россией
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что японское правительство настроено на решение вопроса принадлежности «четырех северных островов» (южная часть Курильских островов) и заключение мирного договора с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства страны.

Сообщается, что в ходе встречи с мэром города Нэмуро (префектура Хоккайдо) Масатоси Исигаки министр получил письмо с требованием решения скорейшего проблемы этих территорий.

«Отношения Японии и России находятся в сложных условиях, однако неизменным остается курс на решение вопроса о принадлежности «четырех северных островов» и заключение мирного договора», — приводятся в пресс-релизе ответ министра.

Территориальный спор между Россией и Японией относительно принадлежности Южных Курил, кроме острова Урупа, остается неурегулированным с момента окончания Второй мировой войны. Москва считает суверенитет над этими территориями законным, а Токио включает их в состав своей префектуры Хоккайдо. В связи с этим стороны до сих пор не заключили мирный договор.

Ранее в Японии прокомментировали возможность введения новых санкций против России.

