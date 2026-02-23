Размер шрифта
Активисты повесили в Лувре фото брата короля Карла III после задержания

Telegraph: активисты повесили в Лувре фото экс-принца Эндрю после его допроса
Li Ying/XinHua/Global Look Press

Активисты повесили в Лувре фото брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора после его задержания. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Выступающее против миллиардеров британское движение Everyone Hates Elon (Все ненавидят Илона Маска. — «Газета.Ru») разместило фотографию [принца Эндрю] на стене французского музея», — говорится в публикации.

Отмечается, что активисты подписали фото, отметив, что «теперь он (Эндрю. — «Газета.Ru») обливается потом, 2026».

23 февраля принц Уильям на церемонии кинопремии BAFTA в Лондоне признался, что находится в тревожном состоянии на фоне ареста дяди Эндрю.

Принц Уильям в разговоре с журналистом заявил, что еще не успел посмотреть фильм «Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета», который выиграл премию в категории «Лучший британский фильм». Старший сын короля Карла III объяснил, что в данный момент у него нет настроения.

19 февраля Daily Mail сообщило, что британская полиция арестовала брата короля Великобритании Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Уточнялось, что бывшего принца задержали в день его рождения по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе.

Ранее полиция в Британии начала обыски в домах экс-принца Эндрю после его задержания.>
 
