Глава армянской диаспоры в Тюмени рассказал о боевом братстве армян и россиян

Абрам Овеян: русские и армяне тысячу лет прикрывают спины друг друга
Глава армянской общины Тюменской области, заслуженный строитель России Абрам Овеян в своем поздравлении в преддверии Дня защитника Отечества подчеркнул неразрывность боевого братства русского и армянского народов на протяжении столетий. Об этом сообщает СМИ2.

По словам Овеяна, 23 февраля — это праздник для всех, кто осознает ответственность за судьбу страны и ее историческое наследие. Он отметил, что армяне на протяжении веков делили с русским народом все тяготы военных лет, начиная с петровских походов и заканчивая современными вызовами.

«Русские и армяне — это народы-побратимы, которые не раз доказывали свою верность друг другу на поле боя. Когда в 1941 году враг стоял у стен Москвы, в рядах защитников столицы сражалась 89-я Таманская стрелковая дивизия, сформированная в Армении», — сказал Овеян.

Говоря об исторических корнях дружбы народов, глава диаспоры упомянул двух выдающихся соотечественников. Это герой Кавказской войны, генерал-фельдмаршал Иван Лазарев, а также адмирал Иван Исаков, стоявший у истоков создания Военно-морского флота СССР и внесший огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне.

В своем обращении Овеян также коснулся актуальной международной повестки, отметив необходимость сохранения единства перед лицом внешних вызовов.

Ранее Путин рассказал, за что сражается Россия.
 
