Макрон призвал запретить перевозки для экспорта российской нефти

Макрон призвал к полному запрету морских перевозок для экспорта российской нефти
Philippe Magoni/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсуждение 20-го пакета санкций против России будет обсуждаться в ближайшие дни. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansı.

Французский лидер сделал эти заявления во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в Елисейском дворце, где обсуждались вопросы Украины, безопасности в Арктике и европейской обороны.

«Далее мы продолжим наращивать давление на Россию. Мы должны продвинуться вперед в вопросе 20-го пакета санкций Европейского союза, и обсуждения состоятся в ближайшие дни», — сказал Макрон.

Он добавил, что Евросоюз должен работать над «полным запретом морских перевозок для экспорта российской нефти» и активизировать скоординированные действия против так называемого «теневого флота» Москвы, подтвердив при этом решимость Европы продолжать оказывать финансовую и военную поддержку Киеву.

23 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не позволит Евросоюзу принять новый пакет санкций против России до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении восьми россиян.
 
