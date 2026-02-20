Размер шрифта
Военный эксперт оценил обвинения Залужного в адрес Зеленского

Военэксперт Михайлов: Залужный вновь демонстрирует президентские амбиции
Reuters

Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал обвинения экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне посла в Великобритании Валерия Залужного в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, касающиеся провала контрнаступления ВСУ в 2023 году.

Эксперт допустил, что за заявлениями бывшего главкома стоит Лондон, недовольный результатами третьего раунда переговоров в Женеве, а именно тем, что Зеленский «мечется» между указами США и Британии, не зная, кого слушаться. «Размен», по его словам, уже начался.

«Совершенно очевидно, что Зеленский не устраивает Лондон. <...> Британцы ясно дают понять, что если он не послушается, то они выставят кандидатуру Залужного. И вот это уже происходит. Залужный уже заявляет фактически о своих президентских амбициях. Изначально Залужный был популярен и является очень опасным кандидатом для Зеленского», — сказал Михайлов.

Как считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Залужный «начал свою игру», обвинив Зеленского в провале украинского контрнаступления два года назад. Поводом для этого комментария стало интервью экс-главкома ВСУ американскому агентству Associated Press, где он впервые за долгое время допустил явно негативные высказывания в адрес украинского лидера. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев назвал Зеленского полезным идиотом.
 
