Генсек ООН заявил об угрозе правам человека в мире

Гутерриш: права человека подвергаются полномасштабной атаке по всему миру
Eduardo Munoz/Reuters

Права человека нарушаются по всему миру, на них ведется полномасштабная атака. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии 61-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), передает агентство Reuters.

«Верховенство закона вынуждено уступить место верховенству силы», — сказал он, сославшись на широко распространенные нарушения международного права и жестокое обращение с гражданским населением в ходе конфликтов в Судане, секторе Газа и на Украине.

По словам генсекретаря ООН нападки на права человека в разных странах мира ведутся открыто и «даже с гордостью», а руководят этим процессом те, у кого самая большая власть

До этого стало известно, что Украина в 2025 году была признана виновной в нарушении прав человека наибольшее количество раз среди всех государств — членов Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом написал украинский юрист Владимир Богатырь. Он сослался на данные доклада ЕСПЧ за прошлый год, из которого следует, что в отношении Украины было принято 164 решения, из них в 160 суд констатировал хотя бы одно нарушение.

Ранее Татьяна Москалькова обратилась в ООН из-за удержания Украиной 10 граждан Курской области.
 
