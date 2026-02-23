Партия в Британии призвала массово депортировать нелегальных мигрантов

Guardian: партия Reform UK намерена депортировать из Британии 288 тысяч человек

Партия Reform UK в случае победы на выборах намерена создать в Великобритании аналог американской Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), чтобы ежегодно депортировать из страны по 288 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом заявил председатель партии Зии Юсуфа, передает газета The Guardian.

Политик считает, что необходимо обеспечить безопасность границ Великобритании.

«Выйдем из Европейского суда по правам человека и депортируем тех, кто находится здесь незаконно», — такую речь Юсуф произнесет 23 февраля.

По данным издания, аналог британского миграционного ведомства будет носить название «Британское командование по депортациям». Предполагается, что ведомство будет наделено правом держать в заключении одновременно 24 тысяч нелегалов и депортировать из страны по 288 тысяч человек в год, организуя до пяти авиарейсов в день.

Юсуф также пообещает применять «политику нулевой терпимости к исламистскому экстремизму», защищать британскую культуру, сохранить христианское наследие Британии и положить конец «провокационной практике превращения церквей в мечети или любые другие места поклонения».

В настоящее время Reform UK лидирует в опросах, проводимых среди британских граждан, обгоняя как правящую Лейбористскую, так и оппозиционную Консервативную партии.

Ранее партия Reform UK предложила лишать чиновников пенсий за предоставление убежища осужденным мигрантам.