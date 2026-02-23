Размер шрифта
Захарова заплакала, говоря о пострадавших от украинцев детях

Захарова не сдержала слез, говоря о детских потерях с 2014 года
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время интервью ТАСС эмоционально высказалась о пострадавших детях и не смогла сдержать слез.

«Начиная с 2014 года от рук украинских нацистов пострадали как минимум 1 936 детей — детей, подростков, несовершеннолетних», — заявила она.

Дипломат добавила, что из них 345 детей спасти не удалось.

По ее словам, речь идет не об абстрактных исторических уроках, а о судьбах конкретных людей, которые пережили тяжелые события и продолжают справляться с последствиями.

Захарова подчеркнула, что пережитое этими людьми невозможно переписать или опровергнуть какими-либо заявлениями или публикациями. Она отметила, что пострадало не только физическое здоровье детей, но и их психологическое состояние, и указала на моральные последствия произошедшего.

Представитель МИД добавила, что, по ее мнению, именно сами пострадавшие впоследствии будут рассказывать будущим поколениям о пережитом.

Население Украины за 12 лет, прошедшие после «майдана», сократилось с 45 до примерно 20 миллионов человек. Бывший премьер-министр страны Николай Азаров отметил, что после 2014 года страна лишилась порядка 12,5 млн человек, проживавших в Крыму и Донбассе. В дальнейшем население также снизилось после потери Херсонской и Запорожской областей.

Ранее на Украине заявили о поддержке населением территориальных уступок для окончания конфликта.
 
