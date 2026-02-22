В США рассказали о ходе переговоров с Ираном

США в ходе переговоров настаивают на отказе Ирана от обогащения урана. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф.

«Мы должны изъять весь материал», — сказал он.

По его словам, через неделю у Ирана будет достаточно урана, обогащенного до уровня, необходимого для создания ядерной бомбы. Уиткофф добавил, что Дональда Трампа удивляет нежелание иранской стороны «сдаться, несмотря на давление».

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

