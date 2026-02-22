Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Захарова назвала условие выхода ЕС из кризиса

Захарова: Евросоюз не выйдет из кризиса без покаяния
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Евросоюз не сможет преодолеть кризис и вернуться к нормальному развитию без признания собственных ошибок и покаяния. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Европейский союз остается неоднородным объединением и уже фактически признал наличие внутренних проблем. Она отметила, что о кризисном положении свидетельствуют дискуссии на международных площадках, включая форум в Давосе и Мюнхенскую конференцию по безопасности. По ее оценке, в ЕС отсутствует прежняя солидарность, а концепция миропорядка, основанного на правилах, не получила подтверждения.

Захарова подчеркнула, что следующим шагом для объединения должна стать «работа над ошибками». По ее мнению, без их признания и раскаяния выйти из кризиса невозможно. Она добавила, что в противном случае Евросоюз продолжит оставаться в состоянии политического тупика.

Представитель МИД также указала, что многое будет зависеть от того, осознают ли европейские политики последствия принятых ранее решений. По ее словам, в случае такого осознания необходимы изменения в позиции, политическом курсе, риторике и конкретных действиях.

Ранее Мария Захарова отмечала, что Европа осознает неготовность Украины к вступлению в ЕС.
 
Теперь вы знаете
ЦБ против блогеров, возвращение доллара и «контрнаступление наличных». Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!