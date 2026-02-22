Захарова назвала условие выхода ЕС из кризиса

Евросоюз не сможет преодолеть кризис и вернуться к нормальному развитию без признания собственных ошибок и покаяния. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Европейский союз остается неоднородным объединением и уже фактически признал наличие внутренних проблем. Она отметила, что о кризисном положении свидетельствуют дискуссии на международных площадках, включая форум в Давосе и Мюнхенскую конференцию по безопасности. По ее оценке, в ЕС отсутствует прежняя солидарность, а концепция миропорядка, основанного на правилах, не получила подтверждения.

Захарова подчеркнула, что следующим шагом для объединения должна стать «работа над ошибками». По ее мнению, без их признания и раскаяния выйти из кризиса невозможно. Она добавила, что в противном случае Евросоюз продолжит оставаться в состоянии политического тупика.

Представитель МИД также указала, что многое будет зависеть от того, осознают ли европейские политики последствия принятых ранее решений. По ее словам, в случае такого осознания необходимы изменения в позиции, политическом курсе, риторике и конкретных действиях.

Ранее Мария Захарова отмечала, что Европа осознает неготовность Украины к вступлению в ЕС.