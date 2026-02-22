Размер шрифта
Дмитриев ответил на критику экс-посла США Макфола ироничным постом

Глава РФПИ Дмитриев поблагодарил экс-посла США Макфола за продвижение
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X поблагодарил бывшего посла США в России Майкла Макфола за продвижение его аккаунта.

«Спасибо тебе, «дипстейт» Майк, за постоянное продвижение», — сыронизировал Дмитриев.

Таким образом он решил ответить на публикацию Макфола. В посте тот заявил, что поведение Дмитриева в социальных сетях якобы говорит о том, что Россия «несерьезно относится» к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона прошли в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский. По итогам второго дня он сообщил, что обсуждения были сложными, но носили деловой характер, а также анонсировал новую встречу в ближайшее время.

До этого Дмитриев шутливо прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба в соцсети X. Стубб написал о «российской деловой сделке», заявив, что Россия «обещает $12 трлн», в то время как «ВВП России составляет $2,5 трлн». На это Дмитриев ответил, что «мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр».

Ранее Дмитриев раскритиковал Украину за коррупцию и отсутствие обсуждений этой темы на Мюнхенской конференции.
 
