Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Политика

В Эстонии допустили ужесточение выдачи ВНЖ россиянам и белорусам

Глава МВД Эстонии допустил ужесточение правил выдачи ВНЖ россиянам и белорусам
Ints Kalnins/Reuters

Эстония может пересмотреть порядок выдачи временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Белоруссии и при необходимости ужесточить действующие правила. Об этом заявил министр внутренних дел республики Игорь Таро, сообщает телерадиокомпания ERR.

По ее данным, на прошлой неделе депутат Европарламента Яна Тоом направила в эстонское МВД запрос с просьбой разъяснить, на каких основаниях россияне и белорусы получают временный ВНЖ, в том числе лица с «неясным прошлым».

«На основании запроса мы проанализируем критерии и практику предоставления временных видов на жительство гражданам России и Белоруссии и, при необходимости, ужесточим их», — сказал Таро.

Он подчеркнул, что государство самостоятельно принимает решения о въезде, пребывании и выдворении иностранцев, а подача заявления на ВНЖ не означает его автоматического одобрения.

В конце января МВД Эстонии предложило запретить гражданам России и Белоруссии покупать недвижимость в республике без долгосрочного ВНЖ. По словам Таро, покупка жилья россиянами и белорусами, которые недавно приехали в Эстонию или находятся в республике временно, ставит под угрозу национальную безопасность на фоне военного конфликта на Украине. Министр уверен, что такая недвижимость якобы «может использоваться для разведывательной и диверсионной деятельности».

Ранее Эстония предложила запретить въезд в ЕС российским ветеранам СВО.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!