В Эстонии допустили ужесточение выдачи ВНЖ россиянам и белорусам

Эстония может пересмотреть порядок выдачи временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Белоруссии и при необходимости ужесточить действующие правила. Об этом заявил министр внутренних дел республики Игорь Таро, сообщает телерадиокомпания ERR.

По ее данным, на прошлой неделе депутат Европарламента Яна Тоом направила в эстонское МВД запрос с просьбой разъяснить, на каких основаниях россияне и белорусы получают временный ВНЖ, в том числе лица с «неясным прошлым».

«На основании запроса мы проанализируем критерии и практику предоставления временных видов на жительство гражданам России и Белоруссии и, при необходимости, ужесточим их», — сказал Таро.

Он подчеркнул, что государство самостоятельно принимает решения о въезде, пребывании и выдворении иностранцев, а подача заявления на ВНЖ не означает его автоматического одобрения.

В конце января МВД Эстонии предложило запретить гражданам России и Белоруссии покупать недвижимость в республике без долгосрочного ВНЖ. По словам Таро, покупка жилья россиянами и белорусами, которые недавно приехали в Эстонию или находятся в республике временно, ставит под угрозу национальную безопасность на фоне военного конфликта на Украине. Министр уверен, что такая недвижимость якобы «может использоваться для разведывательной и диверсионной деятельности».

Ранее Эстония предложила запретить въезд в ЕС российским ветеранам СВО.