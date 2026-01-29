В Эстонии предложили ограничить покупку недвижимости для граждан России

Министерство внутренних дел (МВД) Эстонии предложило запретить гражданам России и Белоруссии покупать недвижимость в республике без долгосрочного вида на жительство (ВНЖ). Об этом заявил глава ведомства Игорь Таро, передает ТАСС.

«Мы в значительной степени ограничили въезд и пребывание в Эстонии таких граждан, и логично, что у них не должно быть и права на покупку недвижимости», — отметил он.

По его словам, покупка жилья лицами, которые недавно приехали в Эстонию или находятся в республике временно, ставит под угрозу национальную безопасность на фоне военного конфликта на Украине. Министр уверен, что такая недвижимость якобы «может использоваться для разведывательной и диверсионной деятельности».

Таро указал, что ограничения также коснутся юридических лиц, фактическими бенефициарами которых являются граждане этой категории.

Граждане РФ и Белоруссии, имеющие долгосрочное ВНЖ, сохранят свое право покупать, наследовать или дарить недвижимость, потому что такие люди были тщательно проверены перед получением ВНЖ республики.

Ранее Эстония предложила запретить въезд в ЕС российским ветеранам СВО.