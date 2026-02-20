Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Политика

«Искали больного»: Захарова объяснила, почему Зеленского «отобрали» западные кураторы

Захарова: Зеленский болен и зависим, поэтому его отобрали западные кураторы
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский является глубоко больным и зависимым человеком, именно поэтому его отобрали западные кураторы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «России 1».

По ее словам, кураторов привлекла беспринципность Зеленского.

«Искали такого человека, который был бы зависим морально, нравственно и, конечно, физиологически. Глубоко больной человек Зеленский... ровно поэтому его и рекрутировали западные кураторы для совершения чудовищного страшного преступления», — сказала Захарова.

Она отметила, что Зеленский стал таким не тогда, когда пришел во власть, а был таким до президентства.

В сентябре 2025 года Захарова заявила, что Зеленский всерьез зависит от «каких-то препаратов», которые и определяют его позицию, причем это «уже не является секретом». Она сослалась на видеозаписи, фотографии и «очевидные физиологические признаки» у президента Украины. По ее словам, «позиция Зеленского зависит от дозы». В связи с этим она призвала не следить за заявлениями украинского лидера и не ориентироваться на них, а лишь принимать к сведению.

Ранее Захарова заявила, что Зеленскому не стоило идти в политику.
 
Теперь вы знаете
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!