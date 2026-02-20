Президент Украины Владимир Зеленский является глубоко больным и зависимым человеком, именно поэтому его отобрали западные кураторы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «России 1».

По ее словам, кураторов привлекла беспринципность Зеленского.

«Искали такого человека, который был бы зависим морально, нравственно и, конечно, физиологически. Глубоко больной человек Зеленский... ровно поэтому его и рекрутировали западные кураторы для совершения чудовищного страшного преступления», — сказала Захарова.

Она отметила, что Зеленский стал таким не тогда, когда пришел во власть, а был таким до президентства.

В сентябре 2025 года Захарова заявила, что Зеленский всерьез зависит от «каких-то препаратов», которые и определяют его позицию, причем это «уже не является секретом». Она сослалась на видеозаписи, фотографии и «очевидные физиологические признаки» у президента Украины. По ее словам, «позиция Зеленского зависит от дозы». В связи с этим она призвала не следить за заявлениями украинского лидера и не ориентироваться на них, а лишь принимать к сведению.

Ранее Захарова заявила, что Зеленскому не стоило идти в политику.