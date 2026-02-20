Арагчи рассказал Лаврову о подходе Ирана в вопросе ядерной сделки с США

Арагчи: Тегеран серьезно подходит к переговорам с США по ядерной сделке

Тегеран серьезно подходит к переговорам с Вашингтоном, направленным на достижение ядерной сделки. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи российскому коллеге Сергею Лаврову в ходе телефонного разговора, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства исламской республики в Telegram-канале.

«В ходе этой беседы Арагчи, излагая позицию Ирана по ядерной тематике, подчеркнул серьезность намерений Ирана в продвижении переговоров, направленных на достижение справедливого и сбалансированного соглашения, с соблюдением прав и интересов Ирана в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия», — говорится в сообщении.

Кроме того, Арагчи выразил признательность за конструктивную и позитивную позицию Москвы на международной арене и проинформировал Лаврова о последних событиях, связанных с процессом переговоров между Ираном и США.

На прошедших 17 февраля в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например, России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы, сообщает The Wall Street Journal. Издание утверждает: иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет.

Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. На фоне переговоров США наращивают военное присутствие в регионе, а Иран пригрозил возможностью перекрыть Ормузский пролив. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

