Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Политика

Арагчи рассказал Лаврову о подходе Ирана в вопросе ядерной сделки с США

Арагчи: Тегеран серьезно подходит к переговорам с США по ядерной сделке
МИД России

Тегеран серьезно подходит к переговорам с Вашингтоном, направленным на достижение ядерной сделки. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи российскому коллеге Сергею Лаврову в ходе телефонного разговора, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства исламской республики в Telegram-канале.

«В ходе этой беседы Арагчи, излагая позицию Ирана по ядерной тематике, подчеркнул серьезность намерений Ирана в продвижении переговоров, направленных на достижение справедливого и сбалансированного соглашения, с соблюдением прав и интересов Ирана в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия», — говорится в сообщении.

Кроме того, Арагчи выразил признательность за конструктивную и позитивную позицию Москвы на международной арене и проинформировал Лаврова о последних событиях, связанных с процессом переговоров между Ираном и США.

На прошедших 17 февраля в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например, России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы, сообщает The Wall Street Journal. Издание утверждает: иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет.

Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. На фоне переговоров США наращивают военное присутствие в регионе, а Иран пригрозил возможностью перекрыть Ормузский пролив. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Ирана рассказали, видит ли Тегеран в американцах врагов.
 
Теперь вы знаете
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!