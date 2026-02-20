Размер шрифта
В США раскрыли предложения Ирана для смягчения санкций

CBS: Иран предложил США нефтегазовое сотрудничество и покупку самолетов
Vahid Salemi/AP

Иран в ходе непрямых переговоров с США предложил сделку по покупке американских самолетов, а также возможность рассмотреть совместные инвестиции в нефтегазовые проекты. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на дипломатические источники.

По данным журналистов, Иран намерен добиться смягчения санкций. В связи с этим Тегеран заявил о своей готовности к экономическому взаимодействию с Вашингтоном. В частности, как следует из материала, речь идет о покупке самолетов и предоставлении доступа к нефтяным и газовым месторождениям.

CBS также пишет, что в ходе переговоров иранские дипломаты рекомендовали спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу отделить обсуждение ядерной программы от других вопросов. По информации телеканала, американский чиновник поддержал данную идею.

Несколькими часами ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп изучает сценарии удара по ядерной инфраструктуре Ирана и дал Тегерану до 15 дней на достижение соглашения. По их данным, военные будут готовы к атакам уже в субботу, 21 февраля. Окончательного решения в Белом доме пока не приняли, однако в конгрессе уже готовят попытку ограничить военные полномочия главы государства. Насколько реальна эскалация и к чему она может привести — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт оценил вероятность полномасштабной операции США против Ирана.
 
