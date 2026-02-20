Мерц заявил об уничтожении миропорядка, основанного на правилах

Германия должна заявить о себе и взять большую ответственность в условиях формирования нового мирового порядка. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц, чьи слова приводит Reuters.

«Международный порядок, основанный на правилах, каким мы его знали, больше не существует», — констатировал Мерц.

В связи с этим он призвал разработать новую «генеральную стратегию Германии в объединенной Европе». Берлин должен проявить мужество, чтобы формировать будущее и отстаивать свои права, указал канцлер.

До этого Фридрих Мерц заявлял, что боевые действия на Украине закончатся только при полном истощении одной из сторон либо в военном, либо в экономическом плане. Он также подчеркнул, что не верит в мирные переговоры, которые сейчас ведутся между Россией и Украиной. Политик добавил, что не рассчитывает на скорое урегулирование украинского кризиса.

Ранее в Германии заявили, что Мерц запомнится «канцлером бедных».