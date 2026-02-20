Премьер Италии Мелони поразилась критике со стороны Макрона

В офисе премьер-министра Италии Джорджии Мелони сообщили, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона с просьбой прекратить «комментировать происходящее у других» вызвало изумление.

Причиной такого высказывания стали слова Мелони по поводу гибели молодого националистического активиста во Франции. В своем посте в соцсети X она отметила, что смерть молодого человека чуть старше 20 лет, на которого напали группы, связанные с левым экстремизмом, является «раной для всей Европы». Как отметил AFP источник в итальянском правительстве, эти слова были знаком солидарности с французским народом и не касались внутренних дел Франции.

Но в Елисейском дворце это заявление восприняли как неуместное. Макрон, находясь в Индии с рабочим визитом, заявил коллеге: «Пусть все останутся дома, а овцы будут хорошо охраняться». Образно ответив, президент Франции дал понять, что против вмешательства в свои дела.

14 февраля телеканал BFMTV сообщил, что мужчина в возрасте 23 лет не выжил в результате драки, устроенной левыми и правыми активистами перед зданием университета во французском Лионе, где выступала депутат Европарламента.

Ранее Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО.