Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Политика

Премьер Италии Мелони поразилась критике со стороны Макрона

Мелони изумилась критике Макрона, вызванной ее соболезнованием семье активиста
Filippo Monteforte/AP

В офисе премьер-министра Италии Джорджии Мелони сообщили, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона с просьбой прекратить «комментировать происходящее у других» вызвало изумление.

Причиной такого высказывания стали слова Мелони по поводу гибели молодого националистического активиста во Франции. В своем посте в соцсети X она отметила, что смерть молодого человека чуть старше 20 лет, на которого напали группы, связанные с левым экстремизмом, является «раной для всей Европы». Как отметил AFP источник в итальянском правительстве, эти слова были знаком солидарности с французским народом и не касались внутренних дел Франции.

Но в Елисейском дворце это заявление восприняли как неуместное. Макрон, находясь в Индии с рабочим визитом, заявил коллеге: «Пусть все останутся дома, а овцы будут хорошо охраняться». Образно ответив, президент Франции дал понять, что против вмешательства в свои дела.

14 февраля телеканал BFMTV сообщил, что мужчина в возрасте 23 лет не выжил в результате драки, устроенной левыми и правыми активистами перед зданием университета во французском Лионе, где выступала депутат Европарламента.

Ранее Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО.
 
Теперь вы знаете
Как распознать пузырь на фондовом рынке. 4 признака грядущего краха
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!