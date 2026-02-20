Политолог, подполковник ФСБ в отставке Александр Беляев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что 15-летнего срока предоставления гарантий безопасности для Киева со стороны США не достаточно.

По мнению эксперта, эта информация должна оставаться засекреченной, однако Зеленский намеренно предал ее огласке, чтобы сорвать мирный процесс.

«Как только американцы идут на встречу Зеленскому, даже в очень для них, американцев, болезненных вопросах, Зеленский тут же поднимает ставки. <...> Я думаю, что даже если трехсторонняя комиссия (Россия, США, Украина. — «Газета.Ru») действительно достигнет каких-то позиций по сближению, Зеленский все это пустит под откос», — сказал Беляев.

В ходе выступления на недавней Мюнхенской конференции президент Украины сообщил, что Киев получил от Вашингтона предложение о гарантиях безопасности сроком на 15 лет, однако считает такой период недостаточным. По его мнению, стране необходимы обязательства как минимум на 30 лет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что надеется закончить конфликт с РФ в 2026 году.