В России обратили внимание на несостыковку в ядерных угрозах Польши

Депутат ГД Делягин сравнил Польшу с Ираном в вопросе владения ядерным оружием
Global Look Press

Депутат Государственной думы РФ, доктор экономических наук Михаил Делягин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Польши Кароля Навроцкого о желании обзавестись ядерным оружием (ЯО). Парламентарий указал на происходящее на Ближнем Востоке.

«Государство Иран всеми силами объясняет, что мы, мол, не хотим атомного оружия, нам оно не нужно. Но его регулярно бомбят. Потому что кому-то кажется, что оно это оружие заиметь хочет. <...> Больше всех участвует Израиль, который говорит, что у Ирана теоретически что-то может возникнуть», — напомнил Делягин.

При этом, по его словам, в отличие от Ирана, в Польше расцветает антисемитизм. В связи с этим, возникает закономерный вопрос, будет ли Израиль бомбить Варшаву в случае появления у нее ядерных арсеналов, отметил депутат.

15 февраля Навроцкий заявил, что республика должна обзавестись собственным ядерным потенциалом, потому что находится «на грани вооруженного конфликта». По его словам, создание ЯО — это тот путь, которым должна следовать Варшава, учитывая «потрясения на международной арене и в сфере безопасности». При этом, добавил Навроцкий, необходимо «соблюдать все международные нормы».

Ранее стало известно, что Польша оценивает ущерб для возможных требований репараций к России.
 
