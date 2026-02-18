В ЕС не нашли денег на поддержку граничащих с Россией регионов

Европейская комиссия разработала схему помощи приграничным восточным территориям Евросоюза, столкнувшимся с негативными последствиями украинского кризиса. Однако Брюссель не зарезервировал финансирование на эти цели в рамках бюджета до 2028 года, предлагая вместо этого привлекать международные организации для инвестиций, пишет Politico.

«Отчет по восточным пограничным регионам» был подготовлен еврокомиссаром Рафаэле Фитто и должен быть представлен в среду, 18 февраля. Идея Фитто заключается в том, чтобы Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония получили возможность использовать часть фондов ЕС, предназначенных для регионального развития, в качестве залога для получения кредитов от европейских международных финансовых институтов, таких как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

В связи с этим указанные пять государств уже сосредоточились на новом семилетнем бюджете ЕС, который в настоящее время обсуждается в Евросоюзе и вступит в силу в 2028 году. Ожидается, что к программе смогут присоединиться и другие восточноевропейские страны ЕС, включая Румынию, Венгрию и Словакию, добавляет издание.

Более того, часть средств Европейского фонда конкурентоспособности, общий объем которого составляет €410 млрд, потенциально может быть направлена на поддержку восточных регионов ЕС. Еврокомиссия рассматривает целесообразность такого использования фонда. Как отмечает Politico, это само по себе является уступкой Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Эстонии, поскольку ранее Брюссель исключал возможность применения географических критериев при распределении средств из этого фонда.

Ранее в ЕС выразили опасения из-за сокращения населения и экономического спада в приграничных с Россией, Белоруссией и Украиной регионах.