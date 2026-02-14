Размер шрифта
Посол высказался о готовности Запада воевать с Россией

Посол назвал причину усиления на Западе психоза о неизбежности войны с РФ
Владимир Трефилов/РИА Новости

Психоз о неизбежности «войны с Россией» усилился на Западе после того, как стало понятно, что задача о нанесении «стратегического поражения» России не может воплотиться в жизнь. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

По его словам, норвежские власти разослали письма жителям страны с призывом быть готовыми к тому, что их дома, машины, лодки и другое имущество будет конфисковано в случае возможной полномасштабного конфликта с Россией, а также попросили граждан запастись водой и едой.

Корчунов подчеркнул, что наличилие в Норвегии российских диппредставительс свидетельствует о приверженности Рф защищать свои нциаональные интересы политико-дипломатическим путем, а не силовыми методами.

Посол отметил, что обеспечение беспрерывной работы загранпредставительств — это самая лучшая инвестиция в безопасность.

Российские дипломаты при этом бомбоубежищ не обустраивают, продуктами питания и водой не запасаются, продолжают свою работу, исходя из здравого смысла, добавил Корчунов. Он выразил уверенность в том, что и Норвегия будет придерживаться аналогичных подходов.

Ранее посол России заявил, что военные приготовления Норвегии, Швеции и Дании создают угрозу безопасности России.
 
