Психоз о неизбежности «войны с Россией» усилился на Западе после того, как стало понятно, что задача о нанесении «стратегического поражения» России не может воплотиться в жизнь. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

По его словам, норвежские власти разослали письма жителям страны с призывом быть готовыми к тому, что их дома, машины, лодки и другое имущество будет конфисковано в случае возможной полномасштабного конфликта с Россией, а также попросили граждан запастись водой и едой.

Корчунов подчеркнул, что наличилие в Норвегии российских диппредставительс свидетельствует о приверженности Рф защищать свои нциаональные интересы политико-дипломатическим путем, а не силовыми методами.

Посол отметил, что обеспечение беспрерывной работы загранпредставительств — это самая лучшая инвестиция в безопасность.

Российские дипломаты при этом бомбоубежищ не обустраивают, продуктами питания и водой не запасаются, продолжают свою работу, исходя из здравого смысла, добавил Корчунов. Он выразил уверенность в том, что и Норвегия будет придерживаться аналогичных подходов.

Ранее посол России заявил, что военные приготовления Норвегии, Швеции и Дании создают угрозу безопасности России.