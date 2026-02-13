«Демонстрация немощи»: эксперт о планах Германии передать пять ракет ПВО Украине

Учитывая, что при каждом ударе по объектам на Украине задействуются десятки ОТРК «Искандер», Запад не в состоянии покрыть потребности Киева в боеприпасах для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил военный эксперт Алексей Анпилогов, комментируя планы Германии передать Киеву пять ракет для комплексов Patriot.

«Заявление министра обороны ФРГ выглядит абсолютно комично и демонстрирует всю немощь блока НАТО», — считает Анпилогов.

Он добавил, что в целом западная система ПВО оказалась дорогой и неэффективной против российской стратегии комбинированных ударов по целям на Украине, когда используется большое количество дронов и баллистических ракет.

Как заявил 13 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус, Берлин поставит Украине пять ракет PAC-3 для Patriot при условии, что другие страны передадут Киеву в совокупности 30 таких комплексов.

По его словам, у так называемой «коалиции желающих» есть ряд анонсов, часть из которых пока не утверждена. Министр выразил уверенность, что союзникам удастся достичь цели «30 плюс 5».

Ранее в Германии заявили об исчерпании запасов оружия и боеприпасов для Украины.