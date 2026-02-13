Размер шрифта
«Доупотреблялся»: нарколог оценил заявление Кеннеди-младшего про кокаин и унитаз

Нарколог Шуров назвал Кеннеди-младшего кринжовым после слов о кокаине и унитазе
Morry Gash/AP

Заявление министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего о том, что он нюхал кокаин «с сидений унитазов», является следствием нарушения работы мозга из-за употребления веществ в молодости, это «кринжовый персонаж» в американской политике. Об этом «Газете.Ru» заявил врач-нарколог Василий Шуров.

«Эксцентричные, глупые заявления. Это может быть, конечно, следствием нарушения работы мозга, которые он приобрел в молодости в процессе употребления. Мы знаем, что у таких активных наркоманов развивается психоорганический синдром, у них снижается память, интеллект, они плохо контролируют эмоции, могут всякие глупые поступки совершать, делать глупые высказывания, не подумав, что он уже министр», — подчеркнул он.

Шуров отметил, что в последнее время не видел Кеннеди-младшего в состоянии интоксикации, поэтому сейчас американский министр здравоохранения вряд ли употребляет какие-либо запрещенные вещества.

«Ему сейчас не надо употреблять, он до слабоумия уже доупотреблялся <...> Это максимально кринжовый персонаж для этой должности», — подытожил Шуров.

Роберт Кеннеди-младший, ярый противник вакцинации, заявил, что не боится микробов, так как в молодости употреблял кокаин «с сидений унитазов».

72-летний Кеннеди-младший рассказал, что уже более 40 лет ведет жизнь, свободную от наркотиков. При этом даже во время пандемии коронавируса он продолжал посещать собрания групп по борьбе с зависимостью, поскольку именно это для него было вопросом выживания.

Ранее Google запретил спрашивать у своего ИИ-поиска про деменцию Трампа.
 
