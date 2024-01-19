«Не может быть и речи». В ФРГ отказались передавать Украине дальнобойные ракеты Глава МО Писториус заявил, что ФРГ не пойдет ва-банк при поставках оружия Киеву

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна не будет увеличивать военную помощь Украине и не даст ВСУ ракеты Taurus. Вместо этого он призвал немецкое общество проснуться и самим готовиться к возможной войне с Россией. Эксперты бундесвера, по его словам, предрекают возможный конфликт НАТО и РФ уже в ближайшие восемь лет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Мы не берем танки для Украины просто с полки»

Германия не может «поставить все на карту» и увеличить военную помощь Украине, потому что тогда сама останется без оружия, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью берлинской газете Der Tagesspiegel.

«Мы не можем пойти ва-банк, как требуют некоторые. Иначе мы сами останемся беззащитны», — пояснил министр.

По словам Писториуса, Германия уже сделала «все возможное» для помощи Киеву, и теперь должны постараться другие члены Евросоюза. Он подчеркнул, что бундестаг не берет те же танки для Украины «просто с полки» — возможности немецкой оборонной промышленности ограничены. Министр также заявил, что о поставке Украине крылатых ракет Taurus, о которых просит Киев, «пока не может быть и речи» (это дальнобойные ракеты, радиусом действия до 500 км, которыми ВСУ смогли бы бить вглубь территории России).

При этом Писториус призывает саму Германию готовиться к возможной войне с Россией.

«Мы слышим угрозы из Кремля почти ежедневно, последний раз в адрес наших друзей в Прибалтике. Поэтому мы должны принять во внимание, что однажды [президент России] Владимир Путин даже нападет на страну НАТО. Наши эксперты ожидают, что это станет возможным в течение пяти-восьми лет», — сказал министр обороны. Писториус отметил, что такими словами хочет «разбудить» немецкое общество.

Российские политики неоднократно заявляли, что Москва не представляет угрозы для государств альянса. «Да зачем нам эти страны НАТО? Они нам не нужны — никогда не были нужны и сейчас не нужны, и в будущем нужны не будут», — говорил Владимир Путин в декабре прошлого года.

«Мы готовимся к конфликту с Россией»

Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр, тем временем, 18 января призвал всех быть готовыми к возможной полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

«Мы должны осознать, что мир не является само собой разумеющимся. И именно поэтому <...> мы готовимся к конфликту с Россией. Нам нужно, чтобы государства и люди изменили свое мышление и перешли от эпохи, где все было предсказуемо и контролируемо <...> к эпохе, когда что угодно может случиться когда угодно. Это эпоха, от которой нам нужно ожидать неожиданного», — предупредил Бауэр.

Что касается готовности немецкой армии, сейчас в Германии обсуждают возвращение обязательного воинского призыва. К апрелю Писториус ждет от своего министерства соответствующие предложения. Кроме того, в интервью он заявил, что хочет открыть службу для неграждан Германии. В ФРГ есть люди, которые живут тут во втроем или третьем поколении, но до сих пор не имеют гражданства, отмечает газета Die Welt.

«Мы должны быстро укрепить нашу обороноспособность, учитывая остроту угрозы. <...> Всем должно быть ясно: если Путин выиграет эту войну и оккупирует Украину, опасность для НАТО, конечно, вырастет», — резюмировал министр.

«Бесперспективная война»

Некоторые депутаты в бундестаге считают противостояние Украины с Россией заведомо «бесперспективным». Депутат Севим Дагделен, которая часто критикует НАТО и военные поставки Украине, заявила, что Киеву не поможет выиграть никакое «чудо-оружие».

«Неужели вы всерьез верите, что с помощью немецкого чудо-оружия сможете переломить ход бесперспективной войны против России, ядерной державы? Вы когда-нибудь задумывались, почему США не поставляют Украине крылатые ракеты, способные поражать крупные российские города? С помощью крылатых ракет Taurus Украина может атаковать стратегические цели в России и повернуть винт эскалации гораздо дальше. <...> Нам не нужны Taurus для Украины, нам нужны дипломаты, чтобы прекратить эту войну», — призвала депутат на обсуждениях в бундестаге 17 января.

Дагделен была среди семи левых членов бундестага, которые после начала СВО возложили «значительную» часть ответственности за конфликт на политику США. Они также утверждали, что ФРГ «де-факто участвует в войне», поставляя оружие и вводя санкции. В то же время сами действия России депутаты безоговорочно осудили и подчеркнули, что их «нельзя ничем оправдать».

По объемам помощи Киеву Германия находится на втором месте в мире после США. Страна уже потратила на военную и гражданскую поддержку €24 млрд, сообщила пресс-служба германского правительства в октябре 2023 года. На оружие из этой суммы пришлось более €17 млрд, по данным Кильского института мировой экономики.

В январе ФРГ обещала выделить на военные поставки Украине в этом году более €7 млрд.