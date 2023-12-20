Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нигер исключили из состава Франкофонии

Нигер исключили из состава Франкофонии на фоне госпереворота

close
100%
Afolabi Sotunde/Reuters

Нигер был исключен из состава Франкофонии — организации под эгидой Франции, объединяющей франкоязычные страны. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что решение было принято в рамках онлайн-заседания постоянного совета Франкофонии, посвященного ситуации в Нигере, где в июле произошел госпереворот.

Оргкомитет организации приостановил членство Нигера с приостановкой участия ее фактических представителей в заседаниях органов Франкофонии, также было приостановлено многостороннее сотрудничество с этим государством-членом, за исключением программ, непосредственно приносящих пользу гражданскому населению, и тех, которые способствуют восстановлению демократии.

Членами Франкофонии являются 88 государств, как отмечается на сайте организации, по всему миру к числу франкофонов принадлежит 321 млн человек.

До этого стало известно, что Нигер планирует наращивать партнерство с Россией в сельскохозяйственной и торговой сферах.

Представитель Панафриканской партии Нигера Умару Абдурахамане высказывался ранее за сотрудничество с Россией в проектах добычи нефти и урана. Отношения африканской страны с Россией стали улучшаться после смены власти.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами