В США предложили ввести санкции против импортеров нефти из России

В конгресс США внесли проект санкций против импортеров нефти из России
Eli Hartman/Reuters

В Палату представителей Конгресса США внесен законопроект, предусматривающий введение санкций против иностранных граждан и организаций, вовлеченных в импортные сделки с российской нефтью и нефтепродуктами. Об этом сообщает ТАСС.

Этот документ, разработанный представителями как Демократической, так и Республиканской партий, получил название DROP Act. Целью закона является пресечение действий иностранных компаний, занимающихся перепродажей российской нефти. В отношении любого иностранного лица или организации, участвующих в приобретении, импорте или транспортировке российской нефти и нефтепродуктов, будут применяться адресные санкции.

По словам одного из инициаторов законопроекта, главы комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкла Маккола, данный законопроект расширит возможности США по оказанию давления.

«Санкции работают только в том случае, если их соблюдают. Предоставив администрации полномочия преследовать тех, кто способствует российской торговле нефтью, мы можем укрепить существующий санкционный режим», — подчеркнул член Палаты представителей от штата Нью-Йорк и один из соавторов законопроекта Майк Лоулер.

Ранее Сенат США одобрил законопроект о санкциях против «теневого флота» России.
 
