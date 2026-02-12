Размер шрифта
Песков рассказал о помощи Кубе

Песков: мы в контакте с нашими кубинскими друзьями
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия поддерживает контакты с Кубой и рассматривает варианты оказания помощи, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля ответил на вопрос о том, какие планируются объемы поставок нефти Гаване в рамках оказания гуманитарной помощи на фоне энергетической блокады острова со стороны США. Так, в феврале прошлого года президент РФ Владимир Путин одобрил поставку 100 тыс. тонн нефти на Кубу. При этом на фоне кризиса посол России на Кубе сказал что подразумеваются новые поставки.

«Понятно что в таком сильно публичном режиме говорить по этим вопросам сейчас нельзя, но я лишь могу повторить: мы в контакте с нашими кубинскими друзьями и обсуждаем варианты оказания им помощи», — сказал он журналистам.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала поставки нефти на Кубу. Дипломат отметила, что возникла «очень тяжелая ситуация» с выполнением рейсов отечественных авиакомпаний «Россия» и Северный ветер». В связи с чем российская сторона рассматривает меры поддержки и находится в контакте с кубинскими властями.

Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из стран, осуществляющих поставки нефти на Кубу.
 
