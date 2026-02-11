Размер шрифта
«Этого не будет»: экономист оценил перспективы сотрудничества России и США

Экономист Зубец: США не настроены на справедливое сотрудничество с Россией
Алексей Филиппов/РИА Новости

Россия и США имеют перспективы для реализации совместных взаимовыгодных экономических проектов, однако Штаты не настроены на справедливое сотрудничество и намерены продолжать давление на Москву, поэтому в ближайшие годы ждать развития таких проектов не стоит. Об этом «Газете.Ru» заявил экономист Алексей Зубец.

«[Есть] огромное количество возможных вариантов (для экономического сотрудничества - «Газета.Ru»), но всего этого не будет, потому что Америка не настроена на справедливое, взаимовыгодное сотрудничество. И мы это видели очень ясно. Буквально несколько дней назад [было] заявление Лаврова о том, что там (президент США Дональд - «Газета.Ru») Трамп не по-пацански отказывается от обязательств, взятых на себя в Анкоридже», — отметил аналитик.

По словам Зубца, на данный момент имеются варианты экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном в сфере редкоземельных металлов, на Северном морском пути. Штаты также, указал экономист, намерены перепродавать российский газ в Европу, потому что у американцев своего природного газа становится все меньше.

Россия предложила США реализацию совместных проектов на сумму более $10 трлн, отметил Зубец, однако «никто не бежит этот пакет подписывать» со стороны Штатов, потому Вашингтон привык общаться с партнерами с позиции силы.

«У них есть стойкое ощущение, что, если продолжить то давление, которое они оказывают сейчас на Россию, через пять, семь или десять лет у России начнутся проблемы. Россия пойдет на уступки <...> они на это рассчитывают, что это мягкое давление по многим направлениям в длинной перспективе даст результат. И что с нами договариваться, если там через какое-то количество лет они получат это все задаром», — считает экономист.

11 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия пока не наблюдает никаких практических результатов в диалоге о перспективах сотрудничества с США, однако рассчитывает, что в будущем эти контакты приведут к чему-то значимому, в том числе к реализации взаимовыгодных экономических проектов. 

Ранее Дмитриев заявил о борьбе Трампа с «сатанинским крылом» Запада.
 
