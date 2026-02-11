Политолог: США выкупают влияние России в Армении

США пытаются выкупить влияние России в Армении, вытеснив ее из ключевых секторов экономики страны. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Артур Атаев, комментируя визит вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса в Ереван.

Эксперт отметил, что Россия является крупнейшим инвестором в Армению с накопленным объемом вложений порядка $4 млрд и контролирует железные дороги, газотранспортную сеть и электроэнергетику, включая атомную сферу. Американцы же, по его словам, совершают попытки выбить Ереван из-под столь серьезного влияния Москвы.

«Это четкий шаг в вытеснении евразийских экономических проектов и прежде всего российских экономических проектов, — сказал Атаев.

Накануне Вэнс в рамках визита в Ереван подписал соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве с Арменией, пообещав до $9 млрд потенциальных инвестиций за сокращение зависимости от России в энергетике.

Потенциальная ядерная сделка является частью более широких усилий США по укреплению своих позиций на Южном Кавказе на фоне меняющихся региональных альянсов и следует за проектом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, достигнутым при посредничестве президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Ранее Армения купила у США военные беспилотники.