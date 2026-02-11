Посол России не видит желания Японии нормализовать отношения с Россией

Посол РФ: в Токио не готовы менять в положительную сторону отношения с Россией

У Токио отсутствует реальная готовность менять что-либо в положительную сторону в отношениях с Москвой. Об этом заявил посол России Николай Ноздрев, передает РИА Новости.

По словам дипломата, Россия в марте 2022 года объявила о невозможности продолжения переговоров по мирному договору с Японией из-за откровенно недружественных позиций страны и попытке нанести ущерб интересам России.

«Судя по риторике японских официальных лиц и содержанию публикуемых здесь программных документов, реальная готовность менять что-либо в положительную сторону у Токио по-прежнему отсутствует», — отметил посол.

До этого Ноздрев обращал внимание, что позиция Японии, которая одновременно заявляет о намерении заключить с Россией мирный договор, а также о стремлении продолжать санкции, вызывает отторжение.

Япония присоединилась к санкциям против России с марта 2022 года.

До этого премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что Япония рассчитывает заключить с Россией мирный договор.

Территориальный спор между Россией и Японией относительно принадлежности Южных Курил, кроме острова Урупа, остается неурегулированным с момента окончания Второй мировой войны. Москва считает суверенитет над этими территориями законным, а Токио включает их в состав своей префектуры Хоккайдо. В связи с этим стороны до сих пор не заключили мирный договор.

Ранее в Японии прокомментировали возможность введения новых санкций против России.