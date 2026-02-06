Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

В Грузии готовы обсуждать целесообразность вступления в ЕС и НАТО

Депутат Папуашвили: Грузия не хочет вступать в ЕС в качестве разрушенной страны
РИА Новости

Власти Грузии готовы обсуждать целесообразность интеграции в НАТО и Европейский союз (ЕС), что закреплено в конституции страны. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя инициативу партий «Сила народа» и «Единая нейтральная Грузия» открыть публичную дискуссию о том, насколько в современных реалиях республике необходимо ориентироваться на вступление в Североатлантический альянс и ЕС. Его слова цитирует газета «Взгляд»

Парламентарий отметил, что с одной стороны важно, чтобы процесс евроинтеграции Грузии не пострадал. С другой — республика «не хочет быть членом ЕС в качестве разрушенного государства».

«Мы видим, что происходит на Украине и в Молдавии — разрушение государств, государственных институтов. Путь этих государств не является нашим», — подчеркнул Папуашвили.

Он добавил, что власти Грузии «готовы объяснить все опасности на этом пути и ответить тем, кто видит риски». ЕС при этом должен вернуться к подлинным европейским ценностям.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе до этого заявил, что спустя год после отказа от просьб, касающихся переговоров о вступлении в ЕС, республика значительно укрепила свой суверенитет и «показала всему миру, что грузинскому государству не следует грозить пальчиком».

Ранее в Грузии заявили об «издевательстве» со стороны Евросоюза.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!