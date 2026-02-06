Депутат Папуашвили: Грузия не хочет вступать в ЕС в качестве разрушенной страны

Власти Грузии готовы обсуждать целесообразность интеграции в НАТО и Европейский союз (ЕС), что закреплено в конституции страны. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя инициативу партий «Сила народа» и «Единая нейтральная Грузия» открыть публичную дискуссию о том, насколько в современных реалиях республике необходимо ориентироваться на вступление в Североатлантический альянс и ЕС. Его слова цитирует газета «Взгляд»

Парламентарий отметил, что с одной стороны важно, чтобы процесс евроинтеграции Грузии не пострадал. С другой — республика «не хочет быть членом ЕС в качестве разрушенного государства».

«Мы видим, что происходит на Украине и в Молдавии — разрушение государств, государственных институтов. Путь этих государств не является нашим», — подчеркнул Папуашвили.

Он добавил, что власти Грузии «готовы объяснить все опасности на этом пути и ответить тем, кто видит риски». ЕС при этом должен вернуться к подлинным европейским ценностям.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе до этого заявил, что спустя год после отказа от просьб, касающихся переговоров о вступлении в ЕС, республика значительно укрепила свой суверенитет и «показала всему миру, что грузинскому государству не следует грозить пальчиком».

