Рябков: Россия отвергает попытки связать конфликт на Украине с торговлей

Рябков: связывание США вопросов торговли с конфликтом на Украине неприемлемо
Россия считает неприемлемым связывание торговли с российско-украинским конфликтом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью газете The Indian Express.

По его словам, проблема нынешней политики США заключается в том, что они хотят все для себя и ничего для других. Тарифы и всевозможные принудительные меры — неприемлемый способ установления господства одной державы, считает Рябков.

«Это совершенно неприемлемо... Западное понимание и объяснение происходящего не имеет ничего общего с нашим. Поэтому мы отвергаем и полностью дистанцируемся от любых попыток связать одно с другим», — сказал он, отвечая на вопрос, как замглавы МИД оценивает действия США, которые связывают торговлю с конфликтом на Украине и призывают другие страны прекратить торговлю с Россией.

5 февраля министр финансов Скотт Бессент заявил, что у Соединенных Штатов заготовлен «крупнейший» пакет санкций против России, введение которых зависит от хода переговоров об урегулировании на Украине.

Ранее Трамп заявил о сокращении Индией импорта нефти из России.
 
