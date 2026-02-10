Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Жена Мерца упала с велосипеда и попала в больницу

DPA: cупруга Мерца Шарлотта упала во время велосипедной прогулки
Florian Gaertner/www.imago-images.de/Global Look Press

Жена канцлера Фридриха Мерца Шарлотта получила травму во время велосипедной прогулки с супругом. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на пресс-секретаря правительства.

Инцидент произошел в городе Арнсберг, на родине Шарлотты днем в субботу, 7 февраля.

«Мерц не получила серьезных травм, в том числе благодаря своему шлему, и была выписана после непродолжительного наблюдения», — сказали журналистам.

Также сотрудники агентства выяснили, что на следующий день канцлер снова отправился на велопрогулку, однако супруги с ним не было.

С будущей женой Мерц познакомился в 1980-м, уже на следующий год состоялась свадьба. Известно, что у четы трое детей. Шарлотта Мерц по образованию юрист, с прошлого года она возглавляет районный суд Арнсберге.

В интервью одному из немецких СМИ в 2025 году, когда Фридрих Мерц был избран канцлером Германии, Шарлотта заявила, что «намерена продолжать свою жизнь как обычно» и не отказалась от работы в суде.

Ранее Мерц призвал немцев больше работать на фоне критической ситуации в экономике.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!