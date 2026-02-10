Размер шрифта
Турецкий двойник Эпштейна решил сменить место жительства

Страдающий из-за схожести с Эпштейном турок решил переехать

Житель турецкого города Кайсери Рифат Оздемир заявил, что из-за внешнего сходства его постоянно сравнивают со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном, поэтому он решил переехать в другой город. Об этом сообщает РИА Новости, цитируя соцсети мужчины.

«Я устал от этого всего, от взглядов прохожих. Еду в Анкару, там не буду выходить из дома неделю, пока не уляжется шум», — написал Оздемир.

По словам Оздемира, в последнее время люди на улице стали недобро на него смотреть и его жизнь превратилась в кошмар. Как писали местные СМИ, мужчина попросил сограждан перестать сравнивать его с Эпштейном и заявил, что собирается сменить прическу и отпустить бороду.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

30 января минюст США опубликовал более 3 млн страниц документов, а также свыше 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна. Некоторые снимки и ролики были сделаны непосредственно финансистом, другие — его окружением.

Ранее британского короля освистали из-за связей его брата Эндрю с Эпштейном.
 
