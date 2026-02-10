В НАК обсудили работу против распространения идеологии неонацизма в России

НАК: начата работа по борьбе с идеологией терроризма и украинского неонацизма

Россия активизировала работу по противодействию идеологии терроризма и «украинского неонацизма». Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), передает РИА Новости.

10 февраля в Москве под руководством председателя НАК, директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова состоялось заседание комитета, на котором участники рассмотрели вопросы повышения эффективности недопущения террористических угроз в Центральном федеральном округе и определили направления дальнейшего его совершенствования.

В НАК заявили, что сегодня основное внимание уделяется усилению антитеррористической защищенности критически важных объектов в России, оснащению их новейшими техническими средствами обеспечения безопасности, совершенствованию мер по уменьшению и ликвидации последствий терактов. Кроме того, начата активная работа по противодействию распространению среди россиян «идеологии терроризма и украинского неонацизма», говорится в сообщении.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что обратит внимание руководства ОБСЕ на противодействие неонацизму.