«На благо Трампа»: эксперт расшифровал послание Маска, отключившего Starlink

Отключение спутниковой системы связи Starlink в зоне проведения специальной военной операции — сигнал главы SpaceX Илона Маска России и Украине. Такое предположение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко.

«Вполне возможно, это послание и Москве, и Киеву: а давайте, мол, вы все будете работать на благо [президента США] Дональда Трампа, которому нужно закончить вашу войну, чтобы поднять свои падающие рейтинги», — сказал эксперт.

Он отметил, что ограничения работы Starlink коснулись обе стороны конфликта — у противника возобновилась работа лишь 10% станций.

1 февраля SpaceX по просьбе министерства обороны Украины ограничила использование Starlink для российских БПЛА. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы. Украинские СМИ при этом предупредили, что ограничения могут затронуть и беспилотники ВСУ.

