В конгрессе США заявили о желании сделать великими отношения с Россией

Конгрессвумен Луна: отношения России и США могут вновь стать великими
Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Двусторонние отношения Москвы и Вашингтона могут вновь стать великими, считает член нижней палаты конгресса США Анна Паулина Луна. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы, конечно, хотим это сделать. Сделать отношения России и США снова великими», — сказала парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По данным агентства, американский законодатель посетила посольство Москвы в Вашингтоне по случаю Дня дипломата. Она рассказала, что на мероприятии также присутствовали представители Белого дома и государственного департамента США.

«[Американский лидер] Дональд Трамп ясно дал понять, что мы хотим продолжения дипломатии и участия в мирных переговорах [по урегулированию конфликта на Украине], участия в переговорах со всеми сторонами», — подчеркнула Луна.

В то же время конгрессвумен рассказала, что многие в Вашингтоне зарабатывают на войне. Однако она вместе с коллегами готова работать над тем, чтобы нормализовать отношения с Россией. Как отметила парламентарий, такое развитие событий пойдет на пользу интересам США и мира в целом.

Также законодатель сообщила, что потенциал возможной российско-американской торговой сделки оценивается в $2 трлн. Луна назвала «хорошей для всех» благоприятную возможность заключения такого соглашения.

Ранее в Совете Федерации обратили внимание на разницу в подходах Трампа и Байдена к России.
 
