В Госдуме не удивились разговорам на Украине о новых требованиях к России

Заявление украинского депутата Романа Костенко о том, что Украина в будущем сможет выдвинуть территориальные претензии к России, не имеют ничего общего с реальностью, у Киева нет сил на реализацию таких заявлений. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Ничего нового не происходит. Команда, сидящая в Киеве, пытается цепляться за власть любой ценой. Их не интересуют при этом жертвы с обеих сторон, их не с не интересуют жертвы самого украинского народа. Все, что происходит сегодня (в зоне СВО. – «Газета.Ru»), они превратили в личный доходный бизнес», — подчеркнул депутат.

По словам Новикова, все заявления, которые в Киеве делают касательно изменения переговорной позиции и территориальных требований в адрес России, не имеют ничего общего с действительностью. Парламентарий напомнил, что Украине придется подписывать мир на более жестких условиях, если Киев не согласится на сделку сейчас.

Собеседник также напомнил, что у Украины нет сил для того, чтобы реализовать территориальные претензии в адрес России.

Накануне депутат Рады Костенко заявлял, что переговоры о мире сейчас невыгодны для Украины. Как передавало украинское издание «Страна», по словам Костенко, для изменения переговорной позиции необходимо «остановить их на поле боя», а также «довести их потери до 50 тысяч в месяц» и «сбивать 80–90% дронов».

При таком развитии событий, считает он, Украина сможет выдвигать собственные требования.

«И уже Украина будет говорить: «А вот отдайте нам АЭС, отдайте нам Кинбурнскую косу. Отдайте нам Новую Каховку, потому что это наша территория»», — заявлял Костенко.

