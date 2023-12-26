В Госдуме заявили о попытках США устроить госпереворот в Сербии

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин увидел в протестах оппозиции в Сербии попытки США и Европейского союза организовать государственный переворот.

«Как только Вашингтону и Брюсселю не удается в других государствах привести к власти своих марионеток, всегда разыгрывается хорошо известный сценарий», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По его словам, из США и стран Европейского союза начинают звучать заявления о нарушениях на выборах и непризнании их итогов, раскачивается ситуация, людей выводят на улицы, организуют попытки государственного переворота.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, устроили беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда. Поздно вечером 24 декабря полиция в течение нескольких минут разогнала участников перед администрацией города, очистив площадь от них, и выставила оцепление.

Президент Сербии Александар Вучич во время экстренного обращения к нации заявил, что попытка штурма здания скупщины (городского собрания) Белграда сторонниками оппозиции вызвана внешним фактором и направлена на подрыв суверенитета страны.

Накануне сербская оппозиция вновь вышла на улицы Белграда. На этот раз 500 человек из студенческой организации «Борьба» пришли на улицу Кнеза Милоша в центре города, из-за этого образовались пробки из автомобилей и общественного транспорта на дорогах.

Ранее в Кремле прокомментировали митинги за пересмотр выборов в Сербии.