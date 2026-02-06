Размер шрифта
«Поддерживает образ»: политолог об отказе Зеленского выводить ВСУ с территории Донбасса

Политолог Войко: на публике Зеленский продолжит отказываться от мира
Thomas Peter/Reuters

Политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве России Евгения Войко в интервью Tsargrad.tv прокомментировала отказ украинского лидера Владимира Зеленского от вывода ВСУ с территории Донбасса.

По мнению эксперта, Зеленский снова делает ставку на демонстрацию «жесткой» позиции.

«На публике Зеленский не даст повода даже обсуждать вопрос признания каких-либо территорий российскими — это часть игры на повышение ставок. <…> За закрытыми дверями мы можем лишь догадываться, каково истинное положение дел, но перед микрофонами ему важно поддерживать образ «несгибаемого лидера», — сказала Войко.

Что будет дальше с переговорами — решит реальная ситуация на земле. При этом не так уж важно, что говорит президент Украины, добавила она.

Накануне Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что отвергает требование Москвы о признании всего Донбасса за Россией. По его словам, «украинские территории остаются украинскими».

В тот же день западные источники ТАСС сообщили, что Россия видит частью большого договора признание Донбасса российским всеми странами.

Ранее в США рассказали, хочет ли Зеленский мира с Россией.
 
