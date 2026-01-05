Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Маск поужинал с Трампом

Маск опубликовал фото ужина с Трампом и Меланьей Трамп
elonmusk/X

Миллиардер Илон Маск, у которого в прошлом году произошел публичный конфликт с президентом США Дональдом Трампом, на прошедших выходных поужинал с ним и первой леди США Меланьей. Соответствующие кадры с мероприятия бизнесмен опубликовал в соцсети X.

«2026 год будет потрясающим!», — написал Маск под фото.

Журналисты предположили, что ужин прошел на территории резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. На фотографии видно, что на ужине присутствовали только Маск и чета Трампов.

В июне 2025 года между Маском и Трампом произошла публичная перепалка. Бизнесмен утверждал, что без его поддержки Трамп не одержал бы победу на президентских выборах в ноябре 2024 года, поддержал идею объявления импичмента главе государства, раскритиковал инициированный Белым домом законопроект о сокращении государственных расходов и введенные администрацией импортные пошлины, а также спрогнозировал рецессию в экономике США во второй половине 2025 года.

В ответ Трамп заявил, что Маск, курировавший работу ведомства по повышению эффективности государственного управления (DOGE), перестал добросовестно выполнять свои обязанности и «сошел с ума».

Ранее Трамп назвал Маска супергением, который совершает ошибки.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27561871_rnd_1",
    "video_id": "record::b67e55b2-9365-4ed7-9d0b-b38238b3adf1"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+