Маск поужинал с Трампом

Миллиардер Илон Маск, у которого в прошлом году произошел публичный конфликт с президентом США Дональдом Трампом, на прошедших выходных поужинал с ним и первой леди США Меланьей. Соответствующие кадры с мероприятия бизнесмен опубликовал в соцсети X.

«2026 год будет потрясающим!», — написал Маск под фото.

Журналисты предположили, что ужин прошел на территории резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. На фотографии видно, что на ужине присутствовали только Маск и чета Трампов.

В июне 2025 года между Маском и Трампом произошла публичная перепалка. Бизнесмен утверждал, что без его поддержки Трамп не одержал бы победу на президентских выборах в ноябре 2024 года, поддержал идею объявления импичмента главе государства, раскритиковал инициированный Белым домом законопроект о сокращении государственных расходов и введенные администрацией импортные пошлины, а также спрогнозировал рецессию в экономике США во второй половине 2025 года.

В ответ Трамп заявил, что Маск, курировавший работу ведомства по повышению эффективности государственного управления (DOGE), перестал добросовестно выполнять свои обязанности и «сошел с ума».

Ранее Трамп назвал Маска супергением, который совершает ошибки.