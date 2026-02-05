Размер шрифта
Политолог объяснил молчание США по ДСНВ

Политолог Дудаков: США хотят убедить КНР присоединиться к контролю за ЯО
Patrick Semansky/AP

США не реагируют на завершение действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III), поскольку надеются, что Россия убедит Китай присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Но я думаю, это крайне маловероятно. Американцы сами себе стреляют в ногу. В американской внешней политике это происходит не первый и не последний раз», — отметил эксперт.

Он добавил, что в перспективе, в отсутствие соглашения, Россия продолжит укреплять лидирующие позиции в ядерном вооружении, а Китай — активно наращивать свой потенциал.

5 февраля 2026 года истек срок действия СНВ-III, последнего договора между Россией и США, который ограничивал их ядерные арсеналы. Москва уже заявила, что готова к «решительным военно-техническим контрмерам» и будет выстраивать свою линию на основе анализа военной политики Вашингтона. Bloomberg при этом пишет, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сам определит путь в вопросе контроля над стратегическим наступательным вооружением. Тем временем ООН называет риск применения ядерного оружия «самым высоким» за последние десятилетия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме уличили США в желании обогнать Россию и Китай в гонке вооружений.
 
