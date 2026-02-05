Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Военкор назвал отключение Starlink принуждением Украины к миру

Военкор Стешин: отключением Starlink США принуждают Киев к миру
Clodagh Kilcoyne/Reuters

Отключение спутниковой системы связи Starlink в зоне проведения специальной военной операции может указывать на попытку США принудить Украину к миру. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный корреспондент Дмитрий Стешин.

«Я достаточно давно писал, что главным знаком того, что США, действительно, заинтересованы в принуждении Украины к переговорам и наступлению мира, это будет отключение спутниковой группировки StarLink над зоной действия ВСУ. И вот, это произошло», — сказал журналист.

Система использовалась обеими сторонами, но российские войска без связи точно не останутся. Как известно, РФ обладает военными спутниками. Также существуют и другие инструменты коммуникации, отметил он.

1 февраля SpaceX по просьбе министерства обороны Украины ограничила использование Starlink для российских БПЛА.

По словам владельца компании Илона Маска, эти меры уже принесли результаты. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы спутниковой системы на Украине. При этом, по информации СМИ, ограничения затронут в том числе беспилотники ВСУ.

По информации «Политики страны», Starlink будут отключать на всех устройствах, которые движутся со скоростью 90 километров в час.

Ранее в минобороны Украины сообщили о проблемах в работе Starlink
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!