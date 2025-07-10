На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Турции оштрафовали Google почти на 9 миллионов долларов

В Турции на компанию Google наложили штраф почти на 9 миллионов долларов
true
true
true
close
Jeff Chiu/AP

Власти Турции оштрафовали компанию Google почти на $9 млн за несоблюдение нормативных обязательств. Об этом сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства республики.

«Турецкое антимонопольное ведомство сообщило в четверг о решении наложить административный штраф в размере около 355 миллионов лир ($8,88 млн — прим. ред.) на компанию Google за несоблюдение нормативных обязательств», — говорится в сообщении.

Сообщается, что штраф на IT-компанию был наложен по причине внедрения некоторых конструкций, которые нарушают нормативные требования турецких властей.

До этого в Москве компанию Google и стриминговый сервис Twitch признали виновными в нарушении законодательства РФ.

По решению суда, компании Google LLC было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3,8 млн рублей — за неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению в России (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). В свою очередь, Twitch признали виновным в неисполнении обязанностей владельцев социальной сети (ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ) и оштрафовали на 7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Турция может заблокировать доступ к Telegram.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами