Власти Турции оштрафовали Google почти на 9 миллионов долларов

В Турции на компанию Google наложили штраф почти на 9 миллионов долларов

Власти Турции оштрафовали компанию Google почти на $9 млн за несоблюдение нормативных обязательств. Об этом сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства республики.

«Турецкое антимонопольное ведомство сообщило в четверг о решении наложить административный штраф в размере около 355 миллионов лир ($8,88 млн — прим. ред.) на компанию Google за несоблюдение нормативных обязательств», — говорится в сообщении.

Сообщается, что штраф на IT-компанию был наложен по причине внедрения некоторых конструкций, которые нарушают нормативные требования турецких властей.

До этого в Москве компанию Google и стриминговый сервис Twitch признали виновными в нарушении законодательства РФ.

По решению суда, компании Google LLC было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3,8 млн рублей — за неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению в России (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). В свою очередь, Twitch признали виновным в неисполнении обязанностей владельцев социальной сети (ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ) и оштрафовали на 7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Турция может заблокировать доступ к Telegram.