В России рассказали о новой стратегии США по Украине

Американская сторона не особо рассчитывает на успех проходящих в Абу-Даби переговоров, и скорее всего, изменит свой подход к украинскому вопросу после промежуточных выборов в конгресс. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

«Мне все больше кажется, что в Вашингтоне просто хотят дотянуть переговорный процесс до осени, когда пройдут промежуточные выборы в конгресс. Сохраняя переговорный трек, получится удерживать конфликт в управляемом состоянии, что администрация Трампа сможет поставить себе в заслугу», — пояснил политолог.

Ордуханян добавил, что после выборов с новым составом конгресса Белый дом разработает новую стратегию переговоров, и скорее всего, она уже будет более жесткой по отношению к Москве.

«Российская сторона должна быть очень осторожна, чтобы не попасть в ловушку американцев на переговорах. Очевидно, что они не будут оказывать на Киев никакого давления. Поэтому Россия должна решить все свои вопросы исключительно на поле боя», — заключил Ордуханян.

В Абу-Даби начался второй раунд переговоров между делегациями России, Украины и Соединенных Штатов. По информации пресс-секретаря главы российского президента Дмитрия Пескова, российскую сторону будет представлять та же делегация, которая принимала участие в предыдущих переговорах 23 и 24 января.

