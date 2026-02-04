Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

В России рассказали о новой стратегии США по Украине

Политолог Ордуханян: в ноябре США пересмотрят подход к Украине
Vadim Ghirda/AP

Американская сторона не особо рассчитывает на успех проходящих в Абу-Даби переговоров, и скорее всего, изменит свой подход к украинскому вопросу после промежуточных выборов в конгресс. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

«Мне все больше кажется, что в Вашингтоне просто хотят дотянуть переговорный процесс до осени, когда пройдут промежуточные выборы в конгресс. Сохраняя переговорный трек, получится удерживать конфликт в управляемом состоянии, что администрация Трампа сможет поставить себе в заслугу», — пояснил политолог.

Ордуханян добавил, что после выборов с новым составом конгресса Белый дом разработает новую стратегию переговоров, и скорее всего, она уже будет более жесткой по отношению к Москве.

«Российская сторона должна быть очень осторожна, чтобы не попасть в ловушку американцев на переговорах. Очевидно, что они не будут оказывать на Киев никакого давления. Поэтому Россия должна решить все свои вопросы исключительно на поле боя», — заключил Ордуханян.

В Абу-Даби начался второй раунд переговоров между делегациями России, Украины и Соединенных Штатов. По информации пресс-секретаря главы российского президента Дмитрия Пескова, российскую сторону будет представлять та же делегация, которая принимала участие в предыдущих переговорах 23 и 24 января.

Ранее экс-нардеп рассказал, как можно достичь прорыва на переговорах между Киевом и Москвой.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!