Спикер парламента Армении посетит Россию в начале февраля

Состоялся телефонный разговор между председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном и председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко, в ходе которого обсуждались детали предстоящего визита армянского спикера в РФ. Информацию об этом распространила пресс-служба парламента Армении.

Согласно сообщению, инициатором беседы выступила российская сторона.

«Председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян провел телефонный разговор с председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Обсуждались детали официального визита председателя Национального собрания Республики Армения в Российскую Федерацию 5-6 февраля», — говорится в заявлении пресс-службы.

По данным ведомства, помимо подготовки к визиту, стороны также обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся двусторонних отношений.

Ранее Валентина Матвиенко встречалась с президентом Таджикистана в ходе рабочего визита в Душанбе.