Экс-советник Кучмы заявил о «беспомощности» Украины после удара ВС РФ

Экс-советник Соскин: массированный удар ВС РФ показал беспомощность Украины
Сергей Бобылев/РИА Новости

Последний массированный удар ВС РФ показал беспомощность Украины. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Мы видим с вами беспомощность. <…> Пока никакого толку нет от этого министра обороны [Михаила Федорова]. Были только разговоры, разговоры, вот это все», — заявил Соскин.

По его словам, до сих пор неясно, почему Киев не способен реагировать на происходящее. Эксперт полагает, что Владимир Зеленский под предлогом разговоров о мире намерен установить диктатуру и продолжать конфликт с Россией.

В связи с этим Соскин предположил, что «никакого мира не будет». Подразумеваются лишь разговоры о мире, а на самом деле планируется бросить «остатки мужчин» в «мясорубку», сказал он.

Армия России после окончания так называемого «энергетического перемирия» в ночь на 3 февраля нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В Киеве без отопления остались 1170 жилых домов, а в Харькове — 820. Во многих населенных пунктах Украины нет электричества.

Ранее Рютте прокмментировал удар ВС РФ по Украине.
 
