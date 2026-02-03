Размер шрифта
Военный эксперт указал на высокую эффективность ударов по украиским объектам после паузы

Военэксперт Джерелиевский назвал эффективными удары ВС РФ по энергетике Украины
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины принесла два важных для России результата. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил военный эксперт Борис Джерелиевский. Первый из них, по его словам, — дипломатический.

«Мы продемонстрировали прежде всего США нашу готовность рассматривать варианты мирного дипломатического урегулирования конфликта», – пояснил специалист.

Второй результат — военный. Вооруженные силы (ВС) РФ получили возможность подготовиться к атаке: накопить ресурсы, определить цели и расставить приоритеты, чтобы максимально эффективно выполнить задачу, отметил он.

ВС РФ минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, сообщили в Минобороны.

Как заявили в ведомстве, нападение было совершено в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам на территории России. Для нанесения ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также дроны.

Ранее на Украине попытались установить скорость атакующих «Цирконов».
 
