Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины принесла два важных для России результата. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил военный эксперт Борис Джерелиевский. Первый из них, по его словам, — дипломатический.

«Мы продемонстрировали прежде всего США нашу готовность рассматривать варианты мирного дипломатического урегулирования конфликта», – пояснил специалист.

Второй результат — военный. Вооруженные силы (ВС) РФ получили возможность подготовиться к атаке: накопить ресурсы, определить цели и расставить приоритеты, чтобы максимально эффективно выполнить задачу, отметил он.

ВС РФ минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, сообщили в Минобороны.

Как заявили в ведомстве, нападение было совершено в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам на территории России. Для нанесения ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также дроны.

Ранее на Украине попытались установить скорость атакующих «Цирконов».